Kanton Aargau Der Werkhof in Lenzburg brennt vollständig ab

Der Werkhof in Lenzburg brennt vollständig ab

110 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten dennoch den Werkhof in Lenzburg nicht mehr retten. Das Gebäude brannte vollständig ab, nur wenige Geräte konnten gerettet werden.

Der Werkhof in Lenzburg wurde, wie die Aargauer Zeitung berichtete, am Mittwoch ein Raub der Flammen. Gegen 5.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, trotz schnellen Einsatzes war das an der Bahnlinie liegende Gebäude nicht mehr zu retten. Noch Stunden später lag bissiger Rauch über dem abgebrannten Gebäude, aus dem nur noch wenige Geräte geborgen werden konnten. 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz, davon mussten einige aufgrund der Rauchentwicklung vor Ort medizinisch behandelt werden. Die Brandursache ist unklar.