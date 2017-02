Waldshut/Leibstadt Der Reaktor des Kernkraftwerks Leibstadt pausiert weiterhin

Das Kernkraftwerk Leibstadt konnte nicht wie geplant am 15. Februar wieder angefahren werden. Die Aufsichtsbehörde Ensi muss zuerst grünes Licht geben. Die Betreiberin rechnet aber noch im Februar mit dem OK.

Der Plan der Betreiber, das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) am 15. Februar wieder ans Stromnetz zu nehmen, hat nicht funktioniert. Die Atomaufsichtsbehörde Ensi brauche für die Sicherheitsüberprüfung noch etwas Zeit, heißt es bei der Kraftwerks-Betreiberin.

Das KKL hatte im Dezember eine innerbetriebliche Planung verabschiedet, der zufolge das Kraftwerk voraussichtlich Mitte Februar wieder ans Netz gehen sollte. Das habe man der Strombörse in Leipzig so gemeldet, am Dienstagmorgen habe man aber realisiert, dass dies unrealistisch sei. Der Grund: „Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) benötigt mehr Zeit.“ So bestätigt KKL-Sprecherin Karin Giacomuzzi einen Schweizer Medienbericht. Am Dienstagnachmittag rechnete man in Leibstadt damit, dass das Werk Freitagnacht wieder ans Netz gehen kann. Diese Information gab man auch der Strombörse in Leipzig, wo diese Daten öffentlich zugänglich sind. Voraussetzung für das Wiederanfahren ist allerdings, dass das Ensi dafür grünes Licht gibt. Wenn es soweit ist, „werde man dies aktiv kommunizieren“, erklärt Giacomuzzi.

Beim Ensi will Mediensprecher Sebastian Huber nichts über die Gründe sagen. Man werde kommunizieren, wenn das Kernkraftwerk wieder ans Netz gehe. Aktuell läuft in der Schweiz eine Bürger-Petition, die einen Rückzug der Betriebsbewilligung durch das Ensi fordert. Auch in Waldshut sammelt ein Aktionsbündnis Unterschriften gegen das Atomkraftwerk.

Das Kernkraftwerk Leibstadt hat im vergangenen Jahr 30 Prozent weniger Strom produziert als 2015. Der Grund: ein mehrmonatiger Stillstand wegen Oxidations-Befunden an Brennelementen. Der Reaktor an der Rheingrenze zu Deutschland ging 1984 in Betrieb. Weil er seit Anfang August 2016 stillsteht, wurden im vergangenen Jahr nur 6075 Gigawattstunden (GWh) Strom produziert, rund 30 Prozent weniger als im Jahr davor. Das teilte die Kernkraftwerk Leibstadt AG Anfang Januar mit. Jeder Produktionstag, der ausfällt, kostet die Betreiber nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Franken.

Bei den Brennstoffinspektionen waren lokale Verfärbungen als Anzeichen für Oxidation an mehreren Hüllrohren der Brennelemente entdeckt worden. Von den 648 Brennelementen des Reaktorkerns wiesen 47 Elemente Verfärbungen auf. Das Ensi ordnete die Befunde an den Hüllrohren im KKW im Rahmen der Internationalen Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse (Ines) auf der zweituntersten Stufe 1 (Anomalie) ein.

Die Untersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen. Die KKL AG reichte die Sicherheitsbewertungen im Dezember beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) ein. Die KKL AG erwartet weiterhin, den Kernreaktor diesen Februar wieder hochfahren zu können.

"Unverfroren und gefährlich"

Dieter Zauft, CDU-Stadtverbandsvorsitzender in Waldshut-Tiengen und pensionierter Mitarbeiter des Landratsamts, hat wegen der Probleme im Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt einen offenen Brief an Landrat Martin Kistler gerichtet. Darin heißt es unter anderem:

„Was da im Kernkraftwerk Leibstadt abläuft, ist meines Erachtens unverfroren–gefährlich. Als ‚altes Mitglied des Katastrophenstabes des Landkreises’ kann ich nicht mehr schweigen und zuwarten. Von Seiten des Landkreises habe ich bisher in dieser Angelegenheit gar nichts gehört.

Landtagsabgeordneter Felix Schreiner hat zwar auf der richtigen Schiene das Umweltministerium eingeschaltet, aber auch von da aus ist nicht viel passiert. Das Kernkraftwerk hätte den Betrieb wieder aufgenommen, ohne die Hintergründe für die Probleme mit der Kühlung zu kennen.

Den Leiter des KKL habe ich mehrfach angeschrieben, um auf die Missstände und die Gefahren hinzuweisen, jetzt erfahre ich zufällig, dass die Wiederinbetriebnahme für morgen (Anm. d. Red.: 15. Februar) vorgesehen war. Auch auf der Homepage des Ensi finden Sie zu dem Vorgang nur eine Verlautbarung vom 16. Dezember 2016 – sieht so eine nachbarschaftliche Informationspolitik aus?

Handeln Sie – gehen Sie gemeinsam mit dem Regierungspräsidium oder dem Umweltministerium vor Ort – sowohl das KKL wie das Ensi liegen vor der Haustür!“