Leibstadt Der Jahresrückblick des Kernkraftwerks Leibstadt weist einen deutlichen Rückgang der Stromproduktion für 2016 aus

Im Betriebsjahr 2016 hat das Kernkraftwerks Leibstadt aufgrund des langen Stillstands der Anlage nur 6075 Gigawattstunden Strom produziert statt 8599 im Vorjahr. Im Februar soll die Anlage wieder in Betrieb gehen.

Leibstadt – Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) produzierte im vergangenen Jahr 6075 Gigawattstunden Strom (2015: 8599). Als Grund für den Produktionsrückgang gegenüber dem Vorjahr wird in der aktuellen Pressemittilung des KKL ein verlängerter Anlagestillstand aufgrund von Befunden an Brennelementen genannt. Das Wiederanfahren der Anlage ist für Februar geplant. „Die Stromproduktion des Kernkraftwerks Leibstadt lief bis zur geplanten Jahreshauptrevision im August und bis auf wenige Lastabsenkungen wegen Systemtests ohne Unterbruch auf konstant hohem Niveau“, schreibt das KKL weiter.

Die für die Jahreshauptrevision geplanten Arbeiten konnten demnach fristgerecht innerhalb von 25 Tagen realisiert werden. Dabei wurden in erster Linie routinemäßige Instandhaltungsarbeiten sowie umfassende Prüfungen an Komponenten, Armaturen und Systemen durchgeführt. Im Rahmen der Brennstoffinspektionen während der Jahreshauptrevision wurden laut Mitteilung lokale Verfärbungen (Anzeichen für Oxidation) an mehreren Hüllrohren der Brennelemente entdeckt, was in der Folge zu einem verlängerten Stillstand der Anlage führte.

Die umfangreichen Analysen und Untersuchungen, die Instandstellung der betroffenen Brennelemente sowie die für den nächsten Betriebszyklus notwendigen Sicherheitsbewertungen konnten laut KKL planmäßig im Dezember abgeschlossen werden. Gleichzeitig wurde der Freigabeantrag zur neuen Kernbeladung und Kernfahrweise beim eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) eingereicht. Im vergangenen Jahr konnten wichtige Großprojekte fortgesetzt oder abgeschlossen werden.

So wurden die neue Elektrowerkstatt in Betrieb genommen und die Großkomponenten Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer und Kondensator für den Einbau in der Jahreshauptrevision 2017, respektive 2019 fertiggestellt. Zudem wurde laut Jahresbericht des Kraftwerks weiter in die Instandhaltung, Modernisierung und Sicherheit der Anlage investiert. Auf 1. Januar übergab Stephan Döhler, Divisionsleiter Kernenergie der Axpo Power AG, die übergeordnete Geschäftsführung an seinen Nachfolger Willibald Kohlpaintner. Die Leitung des Kraftwerks liegt unverändert bei Andreas Pfeiffer und seinem Leitungsteam vor Ort.