Aarau/Schweiz Bürger träumen von einer öffentlichen Badeanstalt an der Aare in Aarau

Bürger träumen von einer öffentlichen Badeanstalt an der Aare in Aarau

Der Aarauer Stadtrat lehnt die Machbarkeitsstudie für ein öffentliches Aarebad ab. Dies ist ein Dämpfer für eine Bürgeranfrage und den Verein Pro Aarau. Die Kosten für die Studie und die Realisierung seien zu hoch.

Der Stadtrat von Aarau will keine Aarebadi, eine öffentliche Badeanstalt in der Aare. Er will schon deren Machbarkeit nicht abklären lassen – aus finanziellen Gründen. Er erteilt der entsprechenden Bürgermotion, einer Art Petition, von Stephan Müller eine Absage. Der Alt-Einwohnerrat hatte schon vor sechs Jahren erfolglos versucht, eine Aarebadi zu erreichen. Mit der neuen Bürgermotion wollte er bewirken, dass der Stadtrat prüfen lässt, "wo, wie und zu welchen Konditionen an der Aare eine öffentliche Aarebadi errichtet werden kann". Geprüft werden sollten ganz einfache und aufwendigere Varianten.

Eine Flussbadi wünscht sich auch der Verein Pro Aarau, der seine Juni-Ausgabe des Stadt-Blattes mit einem historischen Bild einer früheren Aarebadi aufmachte. Man möchte in dieser Sache "nochmals aktiv werden", schrieb Pro Aarau. Doch das dürfte vergebene Liebesmühe sein. Der Stadtrat beantragt, dem Einwohnerrat Müllers Bürgermotion zur Prüfung einer Aarebadi nicht zu überweisen.

Selbst in einer Minimal-Variante bräuchte man für eine solche Badi doch Garderoben, Duschen, WC-Anlagen, Liegewiesen – und Bauland, schreibt der Stadtrat. "Die Stadt betreibt ein schönes und großzügiges Freibad im Schachen, welches in jüngster Zeit (2011/12) für über acht Millionen Franken saniert wurde", heißt es in der Botschaft zu Händen des Einwohnerrats. Zudem beteilige sie sich an den Betriebskosten des Hallenbads Telli. An der Aare gebe es zudem bereits verschiedene Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, weshalb das Schwimmen im Aarekanal "bereits heute für die breite Öffentlichkeit möglich ist".

Eine Aarebadi bedinge deshalb "zusätzliche Mittel für den gleichen Zweck" und gehöre damit nach wie vor "in die Kategorie von wünschbaren Investitionen". Und solcherlei, so wiederholt man in Aarau bei jeder Gelegenheit, ist konsequent vom Notwendigen zu trennen. Und da der Aarauer Stadtrat den Betrieb einer festen Aarebadi nicht finanzieren will, beantragt er beim Einwohnerrat auch, schon auf die Machbarkeitsuntersuchung zu verzichten. Eine solche binde schließlich personelle und finanzielle Ressourcen, die man "nur beanspruchen sollte, wenn auch Realisierungschancen für eine Aarebadi vorhanden sind".