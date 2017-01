Zofingen Berufsschüler stirbt nach Turnunfall

Tragischer Unfall in der Berufsschule Zofingen: In der Turnhalle stürzt ein Schüler ab und stirbt.

In der Turnhalle der Berufsschule im aargauischen Zofingen zu Tode gestürzt ist am Montagmorgen ein 21-jähriger Maurerlehrling. Wie Aargauer Medien berichten, hatte sich der junge Mann unmittelbar vor Beginn des Sportunterrichts in der Turnhalle an die Ringe gehängt und war plötzlich abgestürzt. Dabei zog er sich dermaßen schwere Kopfverletzungen zu, dass er nach Einlieferung in das Kantonsspital Aarau wenige Stunden später starb. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Untersuchung des Unfallhergangs eröffnet. (mhe)