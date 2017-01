Sulz Baumstumpf rettet Unfallfahrerin

Ein Baumstumpf hat bei Sulz verhindert, dass eine von der Straße gerutschte Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug tief abstürzte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einem Baumstumpf verdankt eine 37-jährige Autofahrerin, dass sie einen Unfall nur mit dem Schrecken überstanden hat. Auf schneeglatter Fahrbahn war die Frau mit ihrem Personenwagen am frühen Sonntagabend bei Sulz von der Straße gerutscht. Das Auto schlitterte einige Meter den Abhang herunter, prallte gegen einen Baumstumpf und blieb daran hängen. Der Stumpf verhinderte, dass das Unfallfahrzeug noch gut 30 Meter weiter in die Tiefe rutschte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. (mhe)