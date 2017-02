Brugg Bahnarbeiter wird von Zug erfasst und getötet

Tödlich verunglückt ist am Montagabend in Brugg ein 55-jähriger Bahnarbeiter.

Von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden ist am Montagabend im Bahnhof Brugg ein 55-jähriger Bahnmitarbeiter. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, war der Mann damit beschäftigt, in abgestellten Zügen Werbeplakate auszutauschen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er, um zum nächsten Zug zu gelangen, an den Geleisen entlang gegangen. Dabei wurde er von einem herannahenden Zug erfasste und tödlich verletzte. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Untersuchung eröffnet und eine Obduktion angeordnet. (mhe)