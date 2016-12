Leuggern Babyboom im Spital Leuggern

Das Spital Leuggern meldet 724 Geburten. Ein Viertel der Gebärenden kam aus Deutschland.

Das Spital Leuggern meldet für das zu Ende gehende Jahr einen Geburtenrekord. Bis zum Mittwoch dieser Woche sind dort 724 Kinder zur Welt gekommen, 60 mehr, als im ganzen Jahr 2015. Zum Kindersegen in Leuggern haben nicht nur Schweizer Mütter beigetragen, sondern auch Schwangere aus Deutschland, die sich für die Geburt für das Spital in Leuggern entscheiden haben. Über ein Viertel der Gebärenden in Leuggern kamen aus Deutschland. Mit bisher 1708 Neugeborenen meldet auch das Kantonsspital Baden einen neuen Spitzenwert. (mhe).