Döttingen Autofahrerin übersieht rote Ampel

An einer Döttinger Kreuzung häufen sich die Unfälle, weil Autofahrer immer wieder rote Ampeln übersehen. Am Dienstag hat es wieder gekracht.

Bei Rot über die Kreuzung an der Aaretalstraße in Döttingen gefahren ist am Dienstagmorgen eine 29-jährige Autofahrerin. Sie kollidierte mit dem Personenwagen einer 20-Jährigen. Beide Fahrerinnen mussten mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Unfallverursacherin wurde der Führerschein abgenommen. An der Döttinger Kreuzung haben sich schon mehrere Ampelunfälle ereignet. Zuletzt war es Ende Januar zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Auch damals hatte eine Fahrerin eine rote Ampel übersehen. (mhe)