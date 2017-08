Kanton Aargau Autofahrerin kollidiert mit Viehtransporter

Eine Autofahrerin gerät in Ehrendingen auf die Gegenfahrbahn und prallt heftig in einen Anhänger, auf dem sich zwei Rinder befanden.

Eine alkoholisierte Autofahrerin prallte in Ehrendingen, Bezirk Baden, mit voller Wucht in einen Viehanhänger. Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen, als die 27-jährige Frau innerorts in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal auf einen mit zwei Rindern beladenen Anhänger prallte. Die Fahrerin wurde im total demolierten Auto eingeklemmt, so informiert die Polizei, und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die beiden Tiere auf dem Hänger sowie der Fahrer des Zugautos blieben unverletzt. (eba)