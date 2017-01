Bremgarten Autofahrerin fährt Hinweistafel um

Eine große Verkehrstafel neben der Straße umgefahren hat eine 32-jährige Autofahrerin in Bremgarten.

Gegen eine Verkehrstafel an der Umfahrungsstraße von Bremgarten gefahren ist am Donnerstag eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem VW. Wie die Kantonspolizei meldet, ist die Frau aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr einen Wiesenhang hoch und kollidierte dort mit der Hinweistafel. Die Unfallfahrerin wurde in ihrem stark beschädigten Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit leichten Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen. (mhe)