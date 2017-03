Hirschthal Autofahrer übersieht beim Abbiegen Zug

Mit heiler Haut davongekommen ist ein Autofahrer im Aargau, der beim Abbiegen mit einem Zug kollidiert ist.

Beim Abbiegen die rote Ampel am Bahnübergang und den herannahenden Personenzug der Wynetal-/Suhrentalbahn übersehen hat am Samstagmorgen ein 57-jähriger Autofahrer in Hirschthal. Auf dem Bahnübergang kam es zur Kollision. Der Zug schob den Alfa Romeo ein Stück vor sich her. Das Unfallauto wurde schwer beschädigt. Von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt wurde auch ein Parkendes Auto. Auch der Triebwagen des Zuges wurde erheblich beschädigt. Verletzt wurde laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei niemand. (mhe)