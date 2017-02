Rothrist Autofahrer stirbtbei Sturz in den Bach

Autofahrer stirbtbei Sturz in den Bach

Nur noch tot geborgen werden konnte in Rothrist ein 70-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen in den Dorfbach gestürzt war.

Mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den Dorfbach gestürzt ist am Donnerstagabend ein 70-Jähriger im aargauischen Rothrist. Die Sanitäter des alarmierten Rettungsdienstes fanden den Fahrer tot in seinem Auto. Die Unfallursache und auch die Todesursache sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Obduktion des toten Fahrers angeordnet. Wegen der Bergung des Unfallfahrzeuges musste die Straße für rund fünf Stunden gesperrt werden. (mhe)