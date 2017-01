Brugg Autofahrer stirbt bei Aufprall auf Baum

In der nacht zum Sonntag tödlich verunglückt ist ein Autofahrer bei Brugg. Das Unfallauto wurde erst am Sonntagmorgen entdeckt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tödlich verunglückt ist in der Nacht zum Sonntag ein 31-jähriger Autofahrer zwischen Suhr und Brugg. Laut ersten Erkenntnissen der Aargauer Kantonspolizei war der Mann aus unbekanntem Grund von der schneefreien Straße abgekommen, mit dem Wagen eine Böschung hinabgestürzt und gegen einen Baum geprallt. Wann genau der Unfall geschah, ist unbekannt. Ein Autofahrer entdeckte das Unfallauto am Sonntagmorgen. Die alarmierten Rettungssanitäter konnten nur noch den Tod des in seinem Auto eingeklemmten Fahrers feststellen. (mhe)