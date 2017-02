Spreitenbach Autofahrer schneller als die Polizei erlaubt

Zum Fußgänger geworden ist ein Autofahrer, der am Samstagabend mit 200 km/h durch eine Radarkontrolle der Aargauer Polizei gerast ist.

Mit 200 km/h durch eine Geschwindigkeitskontrolle der Aargauer Kantonspolizei auf der A1 bei Spreitenbach gerast ist am späten Samstagabend ein 23-jähriger BMW-Fahrer. Erlaubt waren an dieser Stelle nur 120 km/h. Die über Funk alarmierte Kantonspolizei Zürich stoppte wenig später den mit seinem M3 in Richtung Zürich fahrenden Mann und übergab ihn danach den Aargauer Kollegen. Die zeigten den Schnellfahrer nicht nur bei der Staatsanwaltschaft an, sondern machten ihn auch augenblicklich zum Fußgänger: Sie nahmen ihm den Führerschein ab. (mhe)