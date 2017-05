Kanton Aargau Autofahrer heizt mit 119 Stundenkilometer durch Würenlos

Die Polizei hat in Würenlos einen 37-Jährigen Autofahrer gestoppt, der mit 119 Stundenkilometer durch den Ort gefahren ist.

Bei einer Tempokontrolle in Würenlos im Kanton Aargau ging der Regionalpolizei innerorts ein Autofahrer mit Tempo 119 ins Netz. Angesichts der "drastischen Geschwindigkeitsüberschreitung", so die Kantonspolizei Aargau in einer Pressemitteilung, sei sofort nach dem Raser gefahndet worden. Dabei wurde ein 37-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich ermittelt. Sein Geländewagen wurde beschlagnahmt und sein Führerschein konfisziert. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen ein Strafverfahren ein, in dem ihm auch Freiheitsstrafe auferlegt werden kann. (eba)