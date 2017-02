Aarau Auto schleudert von verschneiter Straße

Auf Schnee ins Schleudern geraten und von der Straße gerutscht ist ein 26-Jähriger mit seinem Auto in Aarau-Rohr.

Auf schneebedeckter Straße mit seinem Personenwagen ins Schleudern geraten und neben der Straße auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen ist am späten Sonntagabend ein 26-jähriger Autofahrer in Aarau-Rohr. Wie die Aargauer Kantonspolizei meldet, rutschte der außer Kontrolle geratene Wagen über den rechten Straßenrand eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Auto, kollidierte mit einem Wegweiser und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto und am Wegweiser entstand Totalschaden. (mhe)