Schafusheim Auto prallt auf Bagger neben Autobahn

Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntagabend auf der A1 bei Schafisheim ein in Richtung Zürich fahrender Autofahrer mit seinem Audi A3. Das Auto durchbrach den Wildschutzzaun neben der Autobahn und prallte im angrenzenden Gewerbeareal mit großer Wucht gegen einen Container und gegen einen Bagger. Der 22-jährige Unfallfahrer verließ die Unfallstelle zu Fuß. Die Polizei fand ihn erst eine halbe Stunde nach dem Unfall im Nachbardorf. Der am Knie verletzte Mann gab an, am Steuer kurz eingeschlafen zu sein. (mhe)