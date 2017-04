Wohlen Auto kommt erst im Bachbett zum Stehen

Beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen hat eine Fahrerin am Dienstag in Wohlen. Bei der Kollision landet ihr Auto im Bach.

Beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidiert ist am Dienstagnachmittag in Wohlen eine 30-jährige Autofahrerin. Sie und die beiden mitfahrenden Kinder blieben äußerlich zwar unverletzt, wurde aber zur Gesundheitskontrolle ins Krankenhaus gebracht. Ihr Personenwagen, der durch den Aufprall in ein Bachbett neben der Straße geschleudert wurde, erlitt schwere Beschädigungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Kantonspolizei Aargau mit rund 15 000 Franken an. (mhe)