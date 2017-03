Baden Auto im Rückwärtsgang fährt zwei Frauen um

Außer Kontrolle geraten ist einem 85-Jährigen in Baden sei Auto. Er fuhr zwei Frauen um und krachte gegen eine Hausfassade.

Beim Rückwärtsfahren die Herrschaft über sein Auto verloren hat ein 85-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße in Baden. Beim rückwärts Heranfahren an einen Hauseingang beschleunigte das Auto plötzlich stark, fuhr zwei Fußgängerinnen um und kollidierte schließlich mit einer Hausfassade. Die 65 und 73 Jahre alten Fußgängerinnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. (mhe)