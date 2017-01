Muri Auto fliegt von Straße in Vorgarten

Von der Straße geschleudert und in einem Vorgarten gelandet ist in Muri ein 60-Jähriger mit seinem Personenwagen.

Mit seinem Mercedes im Garten eines Privathauses gelandet ist ein 60-Jähriger am Samstagnachmittag in Muri. Laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei hatte der Mann aus bisher ungeklärtem Grund die Herrschaft über sein Auto verloren und war von der Straße geschleudert. Der Wagen überschlug sich, flog in den Garten und blieb dort auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer wurde nur leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 40 000 Franken an. Dem Fahrer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. (mhe)