Kanton Aargau Auf der Schweizer A 1 ereignete sich ein Unfall mit sieben Fahrzeugen

In Höhe von Lenzburg auf der A 1 hat es gleich zwei Auffahrunfälle gegeben, in die insgesamt sieben Fahrzeuge verwickelt waren. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Gleich zwei Auffahrunfälle ereigneten sich am frühen Mittwochmorgen auf der A1 in Höhe von Lenzburg in Fahrtrichtung Bern. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt, ein Autofahrer musste sicherheitshalber ins Spital gebracht werden. Laut Polizeibericht beträgt der Sachschaden mehrere Zehntausend Franken. Als Unfallverursacher wurden ein 53-Jähriger aus Bern und ein 60-jähriger Züricher ermittelt. Die beiden Kollisionen lösten erhebliche Verkehrsbehinderungen aus, in beiden Fahrtrichtungen bildeten sich kilometerlange Rückstaus.