Sarmenstorf Auf Schneematsch in Gegenverkehr geraten

Auf Schneematsch in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt ist ein Autofahrer in Sarmenstorf.

Nach dem Überholen auf Schneematsch ins Schleudern gekommen und wieder auf die Gegenfahrbahn geraten ist am Dienstagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer in Sarmenstorf. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit dem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug eines 26-Jährigen. Beide Autofahrer wurden laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 70 000 Franken. (mhe)