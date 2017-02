Leibstadt Auch Vorarlberg hat bei Leibstadt Bedenken

Auch das Österreichische Bundesland Vorarlberg appelliert an die Schweizer Atomaufsicht Ensi, das Atomkraftwerk Leibstadt nicht vor restloser Klärung der Kühlprobleme ans Netz zu lassen.

Auch die Landesregierung des Österreichischen Bundeslandes Vorarlberg verlangen restlose Klärung der Kühlungsprobleme im Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt. In einem Schreiben an die Schweizer Atomaufsicht Ensi appelliert der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner an Ensi-Direktor Hans Wanner, die Genehmigung zum Wiederanfahren des Atomkraftwerks nur dann zu erteilen, wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Als Aufsichtsbehörde trage das Ensi die volle Verantwortung für die Sicherheit, so der Landeshauptmann am Dienstag. (mhe)