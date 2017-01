Brugg Atomaufsicht attestiert sicheren Betrieb

Die Schweizer Atomanlagen sind 2016 sicher betrieben worden, so das erste Fazit der Schweizer Atomaufsicht Ensi.

Die Atomkraftwerke und übrigen Kernanlagen in der Schweiz sind 2016 sicher betrieben worden. Zu diesem Fazit kommt die Schweizer Atomaufsicht Ensi in einer ersten Bilanz. Der Schutz der Bevölkerung und des Personals vor nuklearer Strahlung sei gewährleistet gewesen. Die langen Stillstandzeiten von Beznau I und Leibstadt haben die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Insgesamt gab es 31 für die nukleare Sicherheit relevante Vorkommnisse: Sechs in Beznau II, zwölf in Gösgen, neun in Leibstadt, drei in Mühleberg und eines, das Beznau I und II betraf. (mhe)