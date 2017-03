Aarau Arbeitslosenquote sinkt leicht

Die Arbeitslosenquote im Kanton Aargau ist im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. Auch schweizweit sank sie leicht und liegt jetzt bei 3,6 Prozent.

Die Arbeitslosenquote im Aargau ist im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. Sie liegt damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Auch gesamtschweizerisch ist die Arbeitslosenquote laut Meldung des Staatssekretariats für Wirtschaft um 0,1 Punkte zurückgegangen. Sie liegt bei 3,6 Prozent. Im Kanton Zürich betrug die Quote im Februar unverändert 3,9 Prozent, im Kantons Basel Land 3,1 Prozent. In Basel Stadt nahm sie um 0,1 Punkte auf 4,1 Prozent ab. In Schaffhausen stieg die Quto um 0,1 Punkte auf 3,7 Prozent. (mhe)