Suhr Anhänger kippt auf der Autobahn um

Weil ein Heuanhänger umgekippt ist, kam es auf der A1 bei Suhr zu kilometelangen Staus. Verletzt wurde niemand.

Den mit Heuballen beladenen Anhänger seines VW-Picups auf den Kopf gestellt hat am Mittwochnachmittag ein 20-jähriger Fahrer auf der A1 bei Suhr. Anhänger und Zugfahrzeug blieben glücklicherweise auf der Pannenspur liegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, meldet die Kantonspolizei Aargau. Am Zugfahrzeug und am Anhänger entstand aber beträchtlicher Sachschaden. Auch wurden der Straßenbelag und die Leitplanke beschädigt. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Die Unfallursache ist noch unklar. (mhe)