Kanton Aargau Abgelehnte Einbürgerung einer Türkin im Schweizer Kanton Aargau schlägt hohe Wellen

Der Entscheid des Einwohnerrats der Schweizer Gemeinde Buchs, eine 25-jährige Türkin nicht einzubürgern, sorgt für Diskussionen. Der Rat hat die Einbürgerung wegen "mangelnder Integration" abgelehnt – trotz tadellosem Schweizerdeutsch, stabiler Lebenssituation und perfekt bestandenem Staatskundetest.

Die Entscheid des Einwohnerrats der Schweizer Gemeinde Buchs bei Aarau, eine anscheinend bestens integrierte Türkin nicht einzubürgern, schlägt in den Kommentarspalten des Nachbarlands hohe Wellen. Auch einige Aargauer Politiker äußern in den Sozialen Medien harsche Kritik. Der Einwohnerrat hat gesprochen:

Die 25-jährige Türkin Funda Yilmaz darf nicht Schweizerin werden – trotz perfektem Schweizerdeutsch, einwandfreiem Leumund, stabiler Lebenssituation, Pläne für ein Studium und mit 100 Prozent bestandenem Staatskundetest. Sie kann die Ablehnung ihrer Einbürgerung nicht verstehen. Mit ihrem Unverständnis über den Entscheid steht die junge Frau nicht alleine da, wie ein Blick in die Kommentarspalte auf aargauerzeitung.ch zeigt.

Dort und auf der Facebook-Seite der Schweizer Tageszeitung wird der Fall Funda Yilmaz heiß diskutiert. "Diese Ablehnung ist ein Skandal", ereifert sich ein Leser. "Der Einwohnerrat soll sich schämen und entschuldigen", fordert ein anderer.

Eine Leserin stellt auch die Rechtmäßigkeit des Entscheids in Frage: "Es gibt gesetzliche Grundlagen und diese erlauben eine Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs nur in wenigen Fällen", erklärt sie in ihrem Online-Kommentar. Mangelnde Integration bedeute normalerweise, dass jemand die Sprache nicht beherrsche, keine Ahnung vom Schweizer Politsystem habe oder die in der Schweiz geltenden Grundwerte ablehne. All dies treffe im Fall von Funda Yilmaz jedoch nicht zu. "Dass jemand schüchtern ist oder den Dorfmetzger nicht kennt, war noch nie ein Ablehnungsgrund", fasst die Leserin im Blick auf Einzelheiten zusammen, die aus der Befragung der jungen Frau nach außen gedrungen sind.

FDP-Einwohnerrat Beat Spiess kritisierte nach dem negativen Entscheid die Art der Befragung der jungen Türkin durch die Einbürgerungskommission. Er habe das Gefühl, die Fragen seien "nicht besonders gelungen" gewesen und dass die Einbürgerungskommission "übersteigerte Werte" habe, erklärte er gegenüber der Aargauer Zeitung.

Nicht nur von Seiten der Leserinnen und Leser, auch von Aargauer Politikern hagelt es nach dem Buchser Einwohnerratsentscheid harsche Kritik. "Behördliche Willkür im Quadrat", schreibt etwa Cédric Wermuth, Nationalrat und Co-Präsident der SP Aargau, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Es sei empörend, was sich der Einwohnerrat Buchs beim fragwürdigen Entscheid geleistet habe.

Nicht anders klingt es von Parteikollegin Gabriela Suter. Auf Facebook kommentiert die Aarauer SP-Einwohnerrätin den Artikel über die abgelehnte Einbürgerung mit den Worten: "An Absurdität kaum zu überbieten!" Es werde Zeit, schreibt Suter weiter, dass Einbürgerungen zum reinen Verwaltungsakt würden. Wer eine Biografie wie die 25-jährige Türkin habe, solle automatisch eingebürgert werden. Viel "schweizerischer" könne man ja gar nicht sein.

Schließlich erzürnt der Einbürgerungsentscheid aus Buchs auch Michael Merkli. Der Finanzplanungs-Experte sitzt für die Fraktion BDP/Freie Wähler Wettingen (FWW) im Wettinger Einwohnerrat. Auf Twitter schreibt er ungläubig: "Ist das ein 1.-April-Scherz? Wenn sie nicht integriert ist, wer dann?"

Gegenüber einem Regional-TV-Sender nahmen auch der Aargauer Grüne-Präsident Jonas Fricker und SVP-Nationalrat Andreas Glarner Stellung zum Fall. Während Fricker es absolut unverständlich findet, eine so integrierte Frau wie Funda Yilmaz nicht einzubürgern, kontert Glarner: "Das ist das demokratische Recht des Einwohnerrats. Wenn wir das beschneiden, können wir den Pass schon an der Grenze überreichen." Wenn eine Instanz wie die Buchser Einbürgerungskommission eine Anwärterin ablehnt, sei dies korrekt.

Ob die 25-jährige Türkin, die bereits ihr ganzes Leben in der Aargauer Gemeinde Buchs verbracht hat, den Entscheid des Einwohnerrats akzeptiert oder ihn anfechten wird, ist im Moment noch unklar.