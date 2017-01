Aarau Ab Mittwoch nur noch mit neuer Vignette

Wer auf dem schweizerischen Autobahnen unterwegs ist, benötigt ab kommenden Mittwoch die Autobahn-Vignette 2017.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach einmonatiger Übergangsfrist, in der noch die Autobahn-Vignette von 2016 galt, ist in der Schweiz ab dem kommenden Mittwoch, 1. Februar, nur noch die neue Vignette 2017 gültig. Die Vignette muss aufgeklebt sein; lose mitgeführte Vignetten sind ungültig. Wie gewohnt kann die Vignette zum Preis von 40 Franken bei Schweizer Tankstellen und Garagen, an Postschaltern, bei Straßenverkehrsämtern oder Zollstellen gekauft werden. Die verfallenen Vignetten sollen von der Frontscheibe entfernt werden, um mögliche Sichtbehinderungen zu vermeiden. (mhe)