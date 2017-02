Kanton Aargau Aargauer Katoffeln aus der Ernte 2016 sind zu klein für die Chips-Fabrik Zweifel

Die Chips-Fabrik Zweifel lehnt Schweizer Kartoffeln ab, weil sie wegen schlechter Witterungsbedingungen 2016 nicht groß genug wurden.

Kanton Aargau (az) Normalerweise liefern Bauern aus dem Schweizer Kanton Aargau ihre Kartoffeln für den auch in Deutschland bekannten Chipshersteller Zweifel in Spreitenbach bei Baden. Doch der Hersteller muss nun ausländische Kartoffeln importieren, weil die einheimischen wegen schlechter Ernte die Anforderungen nicht erfüllen. Längst nicht jede Kartoffel verwendet der Hersteller. Zuerst muss sie der richtigen Sorte angehören. Trägt sie einen edlen Namen wie "Lady Claire", "Lady Rosetta", "Marlen", "Hermes" oder "Panda", steigen die Chancen, dass aus ihr Chips werden. Falls sie den idealen Maßen entspricht. Sie darf nicht kleiner als 42,5 und nicht größer als 72 Millimeter sein. Mehr als 400 Bauern aus der Schweiz beliefern die Firma Zweifel Pomy-Chips AG in Spreitenbach, 32 davon stammen aus dem Aargau. Auf jeder Packung Zweifel Chips steht, von welchem Betrieb die Kartoffeln stammen.

Die Kartoffelernte 2016 fiel schlecht aus. Das feuchte und kühle Wetter im Frühling und Frühsommer setzte den Kartoffeln zu; ebenso die trockenen Tage im Sommer. Der Ertrag lag rund ein Drittel unter dem langjährigen Schnitt, zudem waren viele Kartoffeln kleiner, als sich das die Produzenten gewünscht hätten. Die schlechte Ernte hat auch Konsequenzen für die Bauern, die Kartoffeln für die Pommes-frites- oder Chips-Herstellung liefern: Die zu kleinen Knollen genügen oft den Mindestanforderungen nicht und viele Produzenten können so die benötigten Mengen nicht liefern.

Guido Schleuniger, Kartoffelproduzent und Händler aus Klingnau, ist von der schlechten Ernte betroffen. Er hat aber Verständnis für die Qualitätsansprüche der Firma Zweifel: „Kleine Kartoffeln ergeben nun halt mal kleine Chips; und das würde der Konsument nicht akzeptieren“, sagt er. Aber die Situation sei unerfreulich: 2016 brachte die dritte schlechte Kartoffelernte innerhalb der vergangenen sieben Jahre. Auch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2016 konnten im Schnitt 342 Kilogramm Kartoffeln pro Ar geerntet werden; im guten Kartoffeljahr 2009 waren es noch 465 Kilogramm.

Mit der genossenschaftlichen Fenaco-Gruppe bestehen über die lokalen Landi Abnahmevereinbarungen mit vielen Kartoffelproduzenten aus dem Aargau. „Die schlechte Ernte hat zu einer Fehlmenge von rund einem Viertel der in der Schweiz konsumierten Speisekartoffeln für die veredelnde Industrie geführt“, erklärte Christoph Kohli, Manager bei Fenaco Landesprodukte.

Die Fehlmengen müssten aus dem Ausland importiert werden. „Aufgrund der knappen Ernte haben die beiden Branchenorganisationen die Übernahmebedingungen gelockert, um möglichst viele Kartoffeln verwenden zu können. So wurden auch kleine oder auch missförmige Kartoffeln vermarktet, die sonst im Markt schwer einen Abnehmer finden“, erklärte Kohli. Bauer und Händler Schleuniger schätzt diese Lockerung. Sie trägt dazu bei, dass weniger Kartoffeln, deren einziger Makel ist, dass sie zu klein für eine Verwertung sind, als Tierfutter verwertet oder vernichtet werden.

Für den Chips-Hersteller Zweifel bedeutet der Kartoffelengpass, dass Kartoffeln aus dem Ausland importiert werden müssen. Roger Harlacher, Chef der Zweifel Pomy-Chips AG, versichert: „Wir haben bei ausländischen Kartoffeln genau dieselben Qualitätsansprüche wie bei Schweizer Kartoffeln. Unsere Qualitätssicherung sorgt dafür, dass diese auch eingehalten werden.“

Zweifel-Chips sind zu 95 Prozent aus Schweizer Kartoffeln hergestellt. Das Unternehmen gibt an, man würde gerne nur mit Kartoffeln aus dem Aargau und der Schweiz arbeiten, so es genügend davon gäbe. „Wir rechnen mit einer Fehlmenge von rund 20 Prozent, die wir aus dem Ausland importieren müssen“, erklärte Mediensprecherin Christina Schaffhauser. Die Kartoffeln stammten aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland oder Italien.

45 Kilo pro Kopf

Der Kanton Aargau liefert gut sechs Prozent der schweizerischen Kartoffelproduktion. Pro Jahr isst der Aargauer im Schnitt 45 Kilogramm Kartoffeln. Damit ist die Kartoffel noch immer beliebter als Teigwaren (40 Kilogramm pro Person und Jahr) und Reis (25 Kilogramm pro Person und Jahr).