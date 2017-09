Kanton Aargau 78-Jähriger stürzt mit Fahrrad schwer

Ein 78-jähriger Mann ist mit seinem Fahrrad so schwer gestürzt, dass er mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden musste. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Passanten fanden Mittwochnacht in Döttingen, Bezirk Zurzach, einen schwerverletzten Fahrradfahrer. Der 78-jährige Mann musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Laut Kantonspolizei ereignete sich der Unfall im Bereich der Unterführung an der Usserdorfstraße gegen 22 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Verunglückte gestürzt sein, es deute nichts auf andere Unfallbeteiligte hin. Trotzdem bittet die Polizei etwaige Zeugen sich zu melden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung des Unfallhergangs an. (eba)