Kanton Aargau 75 Kilometer pro Stunde zu schnell

Ein Motorradfahrer wird am Mittwoch bei einer Polizeikontrolle im Bezirk Zurzach mit 155 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 erwischt.

Mit 155 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho, bei erlaubtem Tempo 80, wurde ein 37-jähriger Motorradfahrer außerorts von Rümikon, Bezirk Zurzach, bei einer Tempokontrolle der Polizei geblitzt. Der Fahrer, laut Polizeiangaben ein Tourist auf Motorradtour durch Europa, war am Mittwoch in Richtung Kaiserstuhl unterwegs, als er vom Radargerät erfasst wurde. Erst in einer Züricher Gemeinde konnte der Fahrer gestoppt werden. Angesichts der massiven Tempoüberschreitung ist er nun seinen Führerschein los, auch sein Motorrad wurde beschlagnahmt.