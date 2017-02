Zürich Zwölfjährige blenden Busfahrer mit Laser

Mit einem Laserpointer einen Zürcher Busfahrer so stark geblendet haben drei Zwölfjährige, dass er ins Spital musste.

Mit einem Laserstrahl geblendet worden ist am Freitagabend in Zürich einen Busfahrer der Verkehrsbetriebe. Der 57 Jahre alte Fahrer musste die Fahrt beenden und sich ins Spital zur ärztlichen Behandlung begeben. Ob durch die Laserbledung bleibende Schäden verursacht wurden, ist laut Meldung der Zürcher Stadtpolizei noch nicht absehbar. In der vom Busfahrer als Tatort beschriebenen Wohngegend konnten von der Stadtpolizei drei zwölfjährige Kinder ermittelt werden, die laut Polizei die Tat gestanden haben. Bei ihnen wurde auch ein Laserpointer gefunden. (mhe)