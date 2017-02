Zürich Zwei kleine Mädchen auf Diebestour

Erst zehn und elf Jahre alt waren die Mädchen, die am Zürcher Hauptbahnhof beim Stehlen erwischt worden sind.

Zwei zehn und elf Jahre alte Mädchen haben am Sonntagnachmittag eine Diebestour durch das Shopville am Zürcher Hauptbahnhof unternommen. In einem Modegeschäft wurden sie beim Stehlen von mehreren Kleidungsstücken erwischt. Die alarmierte Stadtpolizei nahm die beiden Mädchen mit auf die Polizeiwache. Bei der Befragung kam heraus, dass sie auch in mehreren anderen Geschäften Diebstähle begangen haben. In der Folge wurden die Kinder durch ihre Eltern abgeholt. Der Fall wurde von der Polizei der Jugendanwaltschaft gemeldet. (mhe)