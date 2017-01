Schwamendingen Zwei Raubüberfälle kurz nacheinander

Mit Waffengewalt um ihre Barschaft gebracht wurden in Schwamendingen erst eine junge Frau und wenig später ein Taxifahrer.

Zwei Raubüberfälle innerhalb kurzer Zeit haben sich am Wochenende in Zürich-Schwamendingen ereignet, meldet die Stadtpolizei. In beiden Fällen war der Täter bewaffnet. Am frühen Samstagabend wurde in der Glattwiesenstraße eine junge Frau überfallen und ausgeraubt. Wenige Stunden später wurde am Bahnhof ein Taxifahrer zur Herausgabe seines Geldes gezwungen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist noch unklar. Dafür spricht, dass die Tatorte nahe zusammen liegen und die Beschreibungen der Täter sich ähneln. (mhe)