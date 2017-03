Zürich Zürcher Elefantenbaby heißt Ruwani

Das vor zehn Tagen im Zürcher Zoo geborene Elefantenbaby ist online auf den Namen Ruwani getauft worden.

Das am 25. Februar dieses Jahres im Zürcher Zoo geborene Elefantenbaby hat jetzt einen Namen: In einer Online-Abstimmung entschieden sich 8263 der insgesamt 13 000 Abstimmenden für den Namen Ruwani. In der Sprache Sri Lankas bedeutet der name „Edelstein“. Der Zürcher Zoo hatte drei Namen, alle aus der Sprache Sri Lankas, in die Abstimmung gegeben: Ruwani (Edelstein), Rishu (witzige Dame) und Reshani (noble Dame). Ruwani ist das erste Jungtier der zwölfjährigen Elefantenkuh Farha, die auch schon im Zoo geboren worden ist. (mhe)