Langnau am Albis Wohnungsterrasse steht in Flammen

Feuer auf der Terrasse einer Mehrfamilienhauswohnung in Langnau am Albis hat großen Schaden angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Beim Brand einer Terrasse ist am Samstagabend in Langnau am Albis Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken entstanden. Personen wurden bei dem Schadensfeuer nicht verletzt. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, war das Feuer auf der Terrasse der obersten Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, richteten sie Schäden an der Terrasse und am Dach an. Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei Brandstiftung aus. (mhe)