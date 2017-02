Zürich Wieder Raubüberfall auf Hotel im Niederdorf

Schon wieder ist im Zürcher Niederdorf das Hotel du Théatre überfallen worden. Die Stadtpolizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als einer Woche ist am Montag im Zürcher Niederdorf das Hotel du Théatre überfallen worden. Zwei Männer zwangen mit Waffengewalt die Angestellte an der Rezeption zur Herausgabe der Einnahmen. Die Stadtpolizei konnte wenig später die mutmaßlichen Täter festnehmen. Bei ihnen wurde eine Waffe und Bargeld in gleicher Stückelung gefunden, wie bei dem geraubten gefunden. Die Polizei prüft, ob die beiden 44 und 45 Jahre alten Männer auch für den Raubüberfall auf das Hotel am 4. Februar verantwortlich sind. (mhe)