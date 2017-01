Rickenbach Unfallauto bleibt im Bach liegen

Von der Straße geraten, gegen einen Baum geprallt und mit ihrem Auto in einem Bach liegen geblieben ist eine Autofahrerin bei Rickenbach.

Eine Straßenverschwenkung und Verengung, die am Dorfeingang von Rickenbach zur Verkehrsberuhigung beitragen soll, hat am frühen Samstagmorgen eine 32-jährige Autofahrerin aus der richtigen Spur gebracht. Wie die Zürcher Kantonspolizei meldet, war die Fahrerin mit ihrem Wagen über den rechten Fahrbahnrand hinaus gekommen, hatte den Radweg überquert, war über eine Wiese gegen einen Baum geschleudert und schließlich in einem Bach liegen geblieben. Die Frau wurde schwer an den Beinen verletzt. Das Auto erlitt Totalschaden. (mhe)