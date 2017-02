Zürich Unbekannte überfallen Hotel in Innenstadt

Ein Zürcher Hotel überfallen und mehrere hundert Franken erbeutet haben zwei Unbekannte am Samstagabend.

Den Portier eines Hotels am Seilergraben in Zürich überfallen haben zwei Unbekannte am Samstagabend. Sie erbeuteten mehrere hundert Franken Bargeld und flüchteten damit in Richtung Central. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Wie die Stadtpolizei meldet, kamen die Räuber gegen 20.45 Uhr in das Hotel und begaben sich direkt zur Rezeption. Dort bedrohten sie den Hotelangestellten und forderten ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Mit der Beute flüchteten die etwa 40 Jahre alten Täter zu Fuß. Die Stadtpolizei sucht nach Zeugen. (mhe)