Urdorf Transportschnecke reisst Arbeiter Bein ab

Grässlicher Arbeitsunfall im zürichschen Urdorf: Eine Transportschnecke reisst einem Arbeiter ein Bein ab.

Bei einem Arbeitsunfall hat am Freitagmorgen ein 46-jähriger Mann in Urdorf ein Bein verloren. Der Arbeiter eines Recycling-Unternehmens war beim Hantieren mit einem Hallenkran und einem Behälter in eine im Boden eingelassene Mulde mit Transportschnecke gefallen. Die sich drehende Transportschnecke trennte ihm ein Bein ab. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Die näheren Umstände des Arbeitsunfalls sind noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut ermitteln. (mhe)