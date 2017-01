Zürich Touristin aus China stürzt zu Tode

Die aus einem Zürcher Hotelzimmer zu Tode gestürzte Frau ist identifiziert: Es ist eine chinesische Touristin, meldet die Stadtpolizei.

Die am Dienstag nach dem Sturz aus dem Fenster eines Zürcher Hotels gestorbene Frau ist identifiziert. Wie die Stadtpolizei meldet, handelt es sich bei der Toten um eine 32-jährige Touristin aus China. Warum sie aus dem Fenster des Hotelzimmers im vierten Stock gefallen sit, konnte bisher nicht geklärt werden. Wie die Stadtpolizei am Donnerstag aber weiter mitteilte, gibt es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Passanten hatten die Frau am frühen Dienstagmorgen auf der Straße vor dem Hotel gefunden. Die Schwerverletzte starb wenig später im Spital. (mhe)