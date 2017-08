Kanton Zürich Tödlicher Unfall auf dem Zürichsee

Eine 29-Jährige fällt von einem fahrenden Boot und taucht anschliessend nicht mehr auf.

Bei einem Bootsunfall auf dem Zürichsee ist am Sonntagnachmittag eine 29-jährige Frau ertrunken. Die verunglückte Frau konnte erst tags darauf von Polizeitauchern geborgen werden. Über den Unfallhergang berichtet die Stadtpolizei Zürich, dass das Unfallopfer sich am Bug des Bootes befunden habe, als sie, verursacht durch die Welle eines vorbeifahrenden Schiffes, in den See gefallen sei. Trotz intensiver Suche durch alle verfügbaren Rettungskräfte konnte die Verunglückte erst am Montagnachmittag nur noch tot aus dem See geborgen werden. (eba)