Winterthur Tödlicher Unfall am Bahnhof von Winterthur: Strecke zeitweise gesperrt

Bei dem schweren Unfall am frühen Dienstagmorgen ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen.

Züge fahren teilweise wieder zwischen Winterthur und Zürich. Alle Details laufend unter https://t.co/MI35L7JeEO — SBB Medienstelle (@sbbnews) 7. Februar 2017

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, hat sich am Dienstagmorgen um kurz nach 4.30 Uhr ein schwerer Unfall am Hauptbahnhof Winterthur in Richtung Zürich ereignet. Ein durchfahrender Güterzug sei demnach mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Der 39-jährige Fahrer kam noch an der Unfallstelle ums Leben. Wie die Polizei weiter schreibt, ist der genaue Unfallhergang derzeit noch unklar und Teil weiterer Ermittlungen.Wegen des Unfalls kam es bis kurz nach 6.30 Uhr zu einer Vollsperrung zwischen Winterthur und Zürich und zwischen Winterthur und Bülach. Da zwischenzeitlich alle Gleise am Bahnhof gesperrt waren, war insbesondere der Regional- und S-Bahn-Verkehr betroffen. Danach wurde der Verkehr wieder freigegeben, wie die Medienstelle der SBB via Twitter bestätigte. Dennoch müssten bis zur Mittagszeit mit Verspätungen gerechnet werden.Wegen eines Erdrutsches vor einigen Tagen ist außerdem die Interregio-Strecke von Weinfelden in Richtung Konstanz weiterhin unterbrochen. Zwischen Weinfelden und Kreuzlingen fahren Ersatzbusse.