Zürich Tödlicher Fenstersturz im Zürcher Niederdorf

Aus dem Fenster eines Zürcher Bordells zu Tode gestürzt ist am Freitagabend ein noch nicht identifizierter Mann.

Aus einem Fenster im oberen Stockwerk eines Hauses im Zürcher Niederdorf gestürzt und dabei ums Leben gekommen ist ein noch nicht identifizierter Mann am frühen Freitagabend. Passanten fanden den Toten gegen 18.15 Uhr auf der Straße vor dem Haus, in dem sich ein Bordell befindet. Sie benachrichtigten die Polizei. Die Umstände, die zum tödlichen Fenstersturz geführt haben sind laut Meldung der Stadtpolizei noch völlig unklar. Zwei in dem Haus arbeitende Frauen im Alter von 29 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen. (mhe)