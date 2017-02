Winterthur Such-App führt Polizei zu Handyräuber

Eine Such-App hat in Winterthur die Polizei zu einem Handyräuber geführt.

Nicht lange Freude an dem von ihm geraubten Handy hat am Montagnachmittag ein 33-jähriger Mann in Winterthur gehabt. Dank einer auf dem Handy installierten Such-App fand ihn die Polizei schon kurze Zeit später auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Das Handy, dass er gegen 13.15 Uhr in der Winterthurer Römerstraße einer jungen Frau aus der Hand gerissen hatte, fand die Polizei im Rucksack des Räubers. Der Mann wurde verhaftet. Die Polizei klärt jetzt ab, ob der Verhaftete als Täter für weitere gleichartige Taten in Frage kommt. (mhe)