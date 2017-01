Wetzikon Sprung auf Motorhaube stoppt Fluchtauto

Wie im Action-Film: Ein Zürcher Kantonspolizist stoppt den Fluchtversuch eines Autofahrers mit einem Sprung auf die Motorhaube.

Mit einem Sprung auf die Motorhaube eines auf ihn zurasenden Autos musste sich in der Nacht zum Samstag ein Zürcher Kantonspolizist in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Der Autofahrer wurde verhaftet. Wie die Polizei meldet, wollte sich der 19-jährige Autofahrer in Wetzikon offenbar einer Verkehrskontrolle entziehen und war vor der Kontrollstelle erst rückwärts davongefahren, danach vorwärts auf einen Polizisten zu. Der rettete sich mit dem Sprung auf die Motorhaube und hielt sich dort fest, bis der Autofahrer nach rund 200 Meter aufgab und anhielt. (mhe)