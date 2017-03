Uitikon Sprint-Weltmeistermit 97 Jahren

Der neue Sprint- und Weitsprungweltmeister der Senioren ist 97 Jahre alt und kommt aus dem Kanton Zürich.

So schnell wie Charles Eugster aus Uitikon im Kanton Zürich rennt weltweit kein anderer 97-Jähriger. An der Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaft für Senioren in Daegu in Südkorea gewann der 97-jährige schweizerisch-britische Doppelbürger in der Altersklasse der 95- bis 99-Jährigen im 60-Meter Sprint mit einer Siegerzeit von 15,42 Sekunden die Goldmedaille. Eine zweite Goldmedaille errang der sportliche Senior mit 1,25 Metern beim Weitsprung. Eugster war allerdings auch der einzige Sportler, der in seiner Altersklasse in diesen Disziplinen angetreten ist. (mhe)