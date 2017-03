Rheinau Sondierbohrungen im Zürcher Weinland

Für die mögliche Atomendlager-Standortregion Zürich Nordost hat die Nagra Anträge auf Sondierbohrungen gestellte. Die Anträge liegen öffentlich auf.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle hat beim Bundesamt für Energie Gesuche für acht Sondierungsbohrungen in der für ein Atommüll-Tiefenlager in die engere Wahl genommene Region Zürich Nordost eingereicht. Seit Montag, 13. März liegen die Gesuche bis zum 26. April auf in Dachsen, Marthalen, Laufen-Uhwiesen, Rheinau und Trüllikon. Während der öffentlichen Auflage können die vom Projekt Betroffenen Einsprache erheben. Seit dem 27. Februar liegen die Gesuche zur zweiten möglichen Standortregion, Jura Ost auf. (mhe)