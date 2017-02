Pfäffikon Sexunterricht bei der Nachbarin

Eine Gruppe Jugendlicher soll im Zürcher Oberland von einer erwachsenen Nachbarin ins Sexualleben eingeführt worden sein.

Praktischen Sexualkundeunterricht sollen mehrere Jugendliche im Zürcher Oberland bei einer Nachbarin bekommen haben. Das Bezirksgericht Pfäffikon hat die 35-jährige Frau jetzt zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde zugunsten einer Therapie ausgesetzt. Die zum Tatzeitpunkt zwischen 13 und 15 Jahre alten Jugendlichen sollen 2013 und 2014 in die Frau regelmäßig in ihrer Wohnung besucht haben. In mindestens drei Fällen soll es zwischen Besuchern und der Frau zu sexuellen Handlungen gekommen sein. (mhe)